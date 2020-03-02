نتائج أولية للانتخابات الإسرائيلية: معسكر نتنياهو 60 مقعدا والمشتركة تقترب من الـ15

وطن: أظهرت نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23، تصدر حزب الليكود، وسط تصاعد فرص بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة مقبلة مع اقترابه من تحقيق أغلبية برلمانية (61 عضو كنيست)، في حين تراوحت قوّة القائمة المشتركة بين 14 - 15 مقعدًا.

نتائج استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية:

يشار إلى أن هذه النتائج ليست النهائيّة، إنما عيّنة من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، وتم جمعها ميدانيًا من أمام صناديق الاقتراع.

ووفقًا لهذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى مقعد إضافي ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل القائمة المشتركة عن الانتخابات الأخيرة في كافة الاستطلاعات، بمقعد واحد على أقل تقدير.

بينما جاءت المعسكرات على النحو الآتي:

(عرب 48)