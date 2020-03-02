هنية: عرضنا على الجانب الروسي 4 خيارات للمصالحة لنقلها إلى السلطة الفلسطينية

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه عرض على الجانب الروسي 4 خيارات للمصالحة لنقلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضح هنية أن الخيار الأول: الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ولاحقا لانتخابات مجلس وطني، ونحن في حماس اعلنا موافقتنا على اجراء الانتخابات والمشاركة فيها، والخيار الثاني: عقد المجلس الوطني الفلسطيني خارج رام الله حتى يتسنى لجميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع، والخيار الثالث: عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الوطنية في القاهرة، أما الخيار الرابع: تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الشأن الفلسطيني في هذه المرحلة.

وأضاف هنية في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان موقفه ايجابي من هذه الاقتراحات واعتبرها "عملية".

ونفى طلب روسيا من حماس التخلي عن سلاح المقاومة للمضي قدما في المصالحة الفلسطينية.

وأكد هنية من العاصمة الروسية "موسكو" أن الوحدة الفلسطينية ضرورة ملحة لمواجهة صفقة القرن، مشيرا إلى أن الحصار على غزة غير قانوني و"إسرائيل" تبادر بالعدوان وغير جادة بتنفيذ الاتفاقيات، موضحا أن "إسرائيل" تقوم بجرائم حرب ويجب تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

واعتبر هنية أن العلاقة مع مصر ركن متين ويجب المحافظة عليها.

وقال هنية: إن قطر، وافقت على طلبنا زيادة المنحة القطرية، وتمديد العمل بها. مضيفا: "علاقتنا مع دول الخليج قوية، وليست كل دول الخليج لها موقف من حماس".

وأضاف: أن العلاقة مع إيران استراتيجية وقوية، وهي من الدول الداعمة بقوة للمقاومة، وأن علاقة حماس بإيران ليست على حساب أي دولة، وطهران لم تشترط ذلك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد التقى هنية في موسكو اليوم، حيث بحثا سبل استعادة الوحدة الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنظر في آفاق تحقيق "تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط".