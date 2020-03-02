نقابة الأطباء تعلن عن إجراءات احتجاجية جديدة، وتدعو الأطباء للزحف غداً إلى مقرها

وطن: دعا مجلس نقابة الأطباء جميع الأطباء إلى "الزحف" بالمريول الأبيض، غدا عند الساعة العاشرة صباحا الى مقر النقابة في رام الله والبيرة للاعتصام، ومصطحبين معهم الشهادات الجامعية، لحماية كرامة الطبيب.

وقال المجلس في بيان له، الاثنين، إن العمل في القطاع الصحي العام والخاص والأهلي يكون على الشكل التالي:

- المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، يتوجه المناوبون فقط لأمكان عملهم.

- الرعاية الصحية الأولية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، عدم التوجه لأمكان عملهم مع التوجه لمقر النقابة في رام الله والبيرة للاعتصام.

- العيادات الخاصة: إغلاقها حتى الساعة الثلاثة عصرا مع التوجه لمقر النقابة.

- يستثنى من الإجراءات الحالات الطارئة والخطيرة والولادة ومرضى الدم والأورام والكلى ودائرة التحويلات والطب الوقائي والحالات المشتبه بإصابتها بمرض كورونا.

وأضاف مجلس النقابة: يبقى جميع الأطباء في حالة استعداد تام على مدار الساعة للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

ودعا مجلس النقابة لاجتماع هيئة عامة يوم 20/3/2020 لأخذ قرارات حاسمة ومصيرية تخص العمل الطبي في فلسطيني وكرامة الأطباء.