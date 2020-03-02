الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 2914

وطن: أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى ألفين و914 حالة.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصينية للصحة في بيان لها، الإثنين، أن 42 شخصا فقدوا أرواحهم في مقاطعة خوبي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 202 حالة إصابة جديدة بالفيروس بينهم 196 حالة في خوبي.

وأكدت أن مجموع الوفيات حتى اليوم جراء الفيروس بلغ ألفين و914 حالة بينهم شخصان في منطقة هونغ كونغ ذاتية الحكم.

وأشارت إلى وصول عدد الإصابات إلى 80 ألفًا و26 حالة، لافتة إلى الاشتباه بإصابة 715 شخصًا بالفيروس.

وأفادت بتراجع عدد الموضوعين تحت المراقبة إلى 46 ألفًا و219 شخصًا، وارتفاع عدد الذين تعافوا من إصابتهم إلى 44 ألف و462 شخصًا.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

(الأناضول)