تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 12 شخصًا في دولة الاحتلال، وذلك في أعقاب تشخيص إصابتين جديدتين لشخصين عادا من رحلة إلى إيطاليا نهاية شباط/ فبراير الماضي.



وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال وصل بذلك إلى 12 حالة، وجميعهم (باستثناء حالة واحدة) عادوا إلى دولة الاحتلال من الخارج، ولم تنتقل لهم العدوى داخل دولة الاحتلال، ووصفت حالتهم الصحية بأنها "جيدة ومستقرة".



وأفادت الوزارة بأن أحد المصابين هو شخص من منطقة "رمات غان" عائدا من رحلة في إيطاليا، في الـ25 من شباط/ فبراير الماضي، فيما أوضحت أن المصاب الآخر هو شخص من أشدود عاد من إيطاليا في الـ26 من شباط/ فبراير.



وشكلت لجنة الانتخابات المركزية في دولة الاحتلال، تشكيل فريق لفحص "الأخبار الكاذبة" (فايك نيوز) المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، خلال يوم انتخابات الكنيست الـ23.



ويضم الفريق مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية ووزارة الصحة، وسيتعين عليهم فحص مدى صحة الأخبار التي سيتم تداولها خلال يوم الانتخابات منعا لانتشارها على نطاق واسع، ومعرفة مصدر تلك الأخبار الكاذبة.



وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت تشخيص ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل عدد المصابين في دولة الاحتلال إلى 10 حالات، حتى مساء الأمس.



(عرب 48)