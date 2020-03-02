محامي عائلة الغروف لوطن: ادعاءات المتهم عصام الناجي خيالية ولا وزن لها ولن تؤثر على مجريات التقاضي

وطن: قال المحامي محمد الهريني، وهو محامي عائلة المغدور رائد الغروف، لوطن، إنه "ليس مستغربا أن يقوم أحد المتهمين بصنع رواية تقشعر لها الأبدان، لاستعطاف المحكمة والرأي العام".

وأضاف الهريني " الإفادة تحمل الكثير من التناقضات فيما بدر منه، وما بدر من المتهمين الآخرين".

وتابع "المتهم الذي ادلى بإفادة وحاول استعطاف المحكمة، سبق واعتراف تفصيليا بدور كل من المتهمين، واعترف على سامح ناصر الدين، لكن المحكمة لا تتأثر بالعواطف والأشجان".

وقال الهريني إن هناك لقطات سجلتها كاميرات فندق الميلينيوم تثبت تطابق اعتراف المتهمين مع الواقع، وهذه جريمة بشعة بتخطيط قذر جاءت بتخطيط خمسة متهمين لهم مآرب أرادوا تحقيقها".

واعتبر الهريني "أن الذي يفقد الرحمة وقت ارتكاب الجريمة، لن يكون له مكان لقبول ادعاءاته بالتعرض للتعذيب او انتزاع الاعترافات بالقوة".

وأردف "الرواية خيالية، وقضاؤنا واع لا يتأثر بالعواطف، وأي ادعاء يجب أن يسانده دليل ولن يغير ذلك من مجريات التقاضي، والإفادة لا وزن لها في سير الدعوى، والمحكمة هي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك".

وتابعت وطن الإفادة التي أدلى بها عصام الناجي، أحد المتهمين بقتل الشاب رائد الغروف قبل نحو عامين، في التقرير التالي:

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