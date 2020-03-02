أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

وطن: أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" لسعودي قادم من إيران عبر البحرين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم اكتشاف حالة الإصابة في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وأرسلت الوزارة في الحال إحدى فرق مكافحة العدوى، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري، والتي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس".

وأوضحت أن "الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجاري تقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

والخميس، علقت السلطات السعودية، مؤقتًا الدخول إلى المملكة لغرض أداء العمرة، للحيلولة دون وصول "كورونا".

وبإعلان الرياض عن تسجيل إصابة، تكون كل دول مجلس التعاون الخليجي الستة سجلت إصابات بالفيروس، وهي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت وسلطنة عمان.

وبلغ عدد وفيات "كورونا"، حتى صباح الإثنين، 3 آلاف و44 حالة، وما يزيد عن 89 ألف مصاب.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في إيران، الإثنين، إلى 66 حالة، إضافة إلى ألف و501 مصاب، وفق الحكومة الإيرانية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 68 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.