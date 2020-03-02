رئيس جامعة القدس يزور هيئة التدريب العسكري في أريحا ويبحث التعاون المشترك

القدس- وطن: بدعوة من رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو، زار رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك مقر الهيئة بمدينة أريحا، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة وهيئة التدريب العسكري.

وتناول اللقاء مع اللواء الحلو وكادر الهيئة آليات التعاون الممكنة في المجال الأكاديمي بين جامعة القدس باعتبارها بيت الخبرة الأكاديمية والبحثية، وهيئة التدريب العسكري باعتبارها المركز الرسمي للتدريب وإعداد الكادر العسكري في فلسطين، وذلك في إطار تطوير البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة، وتعزيز البعد الأكاديمي فيها.

وتخلل الزيارة جول أجراها أ.د. أبو كشك في مراكز التدريب المختلفة للهيئة، واطلع عن كثب على البرامج التدريبية المتميزة.

وقدم اللواء الحلو شرحاً موسعا لرئيس الجامعة حول تاريخ الهيئة، والبرامج التي تطرحها، وكذلك المشاريع والخطط التطويرية لهيئة التدريب العسكري.

بدوره أشاد أ.د. عماد أبو كشك بالمستوى المهني العالي للهيئة، سواء من حيث البرامج التدريبية التي تقدمها، والأنظمة المتبعة في التدريب، المهنية العالية لدى كادرها، والتطور السريع الذي تشهده الهيئة، مشيدًا أيضًا بطواقم المدربين لديها وبما يتمتعون به من خبرات علمية وعملية عالية.

وعبر أ.د. أبو كشك عن شكره للواء الحلو على دعوته لزيارة الهيئة، وما قدمه من توضيحات حول عمل الهيئة في برامجها التدريبية المتعددة، ورغبة الهيئة التعاون مع الجامعة في البعد الأكاديمي للتدريب.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد ورشة عمل مشتركة بين المختصين من جامعة القدس والهيئة، للبحث في أوجه التعاون المشترك، وسبل تقديم الدعم للبرامج التدريبية في الهيئة والعمل على تطوير أداء وقدرات المتدربين فيها.

يذكر أن جامعة القدس وقعت مؤخراً مع هيئة التدريب العسكري اتفاقية تعاون لتعليم اللغة الصينية من خلال معهد كونفوشيوس التابع للجامعة، وذلك لتعليم اللغة الصينية بمستوياتها المختلفة للعاملين والمتدربين في هيئة التدريب العسكري، وذلك ضمن برنامج التدريب المتخصص، الذي يشرف عليه معهد كونفوشيوس في جامعة القدس.