هيونداي موتور تعين بان سن جيونغ كنائب رئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وطن: أعلنت شركة هيونداي موتور، الإثنين، تعيين الكوري بان سن جيونغ كنائب رئيس جديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بمقتضى مهام منصبه؛ يشرف جيونغ على عمليات الشركة في المنطقة من المقر الإقليمي الرئيسي لهيونداي بإمارة دبي في الإمارات، حيث سيكون مسؤولا عن تعزيز وجود الشركة وعلامتها التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويمتلك جيونغ خبرة عريقة وممتدة داخل شركة هيونداي تساعده على تطوير النتائج المرجوة من تعينه في منصبه الجديد، حيث شغل في السابق منصب نائب رئيس قسم عمليات هيونداي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط، كما شغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق لشركة هيونداي موتور الهند. وعمل كذلك في مناصب عدة للشركة في كل من بولندا وتركيا.

وبمناسبة تعيينه، قال بان سن جيونغ: "يسرني أن أعين كنائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة هيونداي موتور، لأن خبرتي الطويلة بالشركة ومعرفتي الجيدة بعلامتها التجارية وبعملياتها الرئيسية ستساهم في تحقيق المزيد من النجاح. وكنائب للرئيس في هذه المرحلة المهمة، فإنه لدى مسؤولية كبيرة تتمثل في البناء خلال عام 2020 على ما حققته الشركة في عام 2019 من تقدم ملموس على الرغم من التحديات التي واجهتها، وأن نحافظ على زخم النمو لدينا للوصول إلى أعلى نسب مبيعات، وفي سياق تحقيق ذلك، نأمل أن نترك علامة فارقة في الأسواق العالمية".

هذا ويخلف نائب الرئيس الجديد بان سن جيونغ زميله مايك سونغ، الذي تمت ترقيته ليعمل الآن مع قسم "جينسيس" بالشركة، وفي تعقيب له عن خلافة جيونغ له قال مايك سونغ: "لدى جيونغ معرفة قوية بهيونداي، وأنا متأكد من أنه سيسهم في عمل نقلة نوعية للعلامة التجارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لقد كان عام 2019 مليئاً بالتحديات، ومع ذلك تمكنت هيونداي من تحقيق نسب مبيعات كبيرة، كما عززت مكانتها كعلامة تجارية رائدة عالميا في صناعة السيارات".



وتأسست شركة هيونداي موتور في العام 1967، وهي ملتزمة بأن تصبح شريكاً مدى الحياة في مجال السيارات وأكثر، مع وصول مجموعة سياراتها المميزة وخدمات وحلول التنقل الخاصة بها لأكثر من 200 دولة حول العالم.

وقد باعت الشركة 4,5 مليون مركبة على الصعيد العالمي. وتستمر هيونداي موتور بتعزيز مجموعة منتجاتها عبر تصميم مركباتها وتصنيعها وفقاً لخصائص الأسواق المحلية، وذلك عبر فريق موظّفين يزيد تعداده عن 110 آلاف موظف حول العالم، وهي تسعى لتمتين موقعها الريادي في مجال التقنية النظيفة، وذلك من خلال إنتاج سيارات مثل سيارة "نيكسو" التي تعد أول سيارة من فئة SUV عاملة على الهيدروجين في العالم.