فرنسا تدين إعلان الاحتلال عن بناء 3401 وحدة سكنية في منطقة "E1"

وطن: أدانت فرنسا، إعلان سلطات الاحتلال عن بناء 3401 وحدة سكنية في المنطقة المعروفة باسم "E1" والواقعة في القدس الشرقية.

وفي بيان وصل وطن، من القنصلية الفرنسية العامة في القدس، قالت فرنسا "إن هذه المنطقة تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة إلى حلّ الدولتين واستمرارية أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية"، معتبرة هذا التوسع يُسيء مباشرةً إلى ديمومة دولة فلسطين المستقبلية، كما ذكّر الاتحاد الأوروبي في عدّة مناسبات.

ودعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى العدول عن هذه القرارات والامتناع عن اتخاذ أي تدبير أُحادي الجانب.

وأضافت "يُعدُّ الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، ويقوّض ميدانيًا حلّ الدولتين".

وأعربت فرنسا وعدة بلدان أوروبية عن قلقها الشديد إزاء هذا الإعلان وكذلك الإعلان الذي صدر في 20 شباط/فبراير بشأن مستعمرتَي هارحوما وغفعات همتوس في القدس الشرقية.

وتابعت "لا سبيل لإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة سوى عن طريق حل الدولتين اللتين تعيشان بسلام وأمن على طول حدود آمنة ومعترف بها، على أن تكون القدس عاصمة الدولتين.

كما أبدت فرنسا استعدادها لمواكبة أي جهد يُبذل في هذا الصدد على أن يستند إلى المعايير المتّفق عليها دوليًا ويقوم على المفاوضات بين الطرفين.