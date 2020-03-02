القبض على فارّ من العدالة مدين بمليون شيقل في نابلس

وطن: ألقت الشرطة القبض اليوم على شخص صادر بحقه 4 أوامر حبس بلغت قيمتها المالية مليون شيكل بنابلس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة القضائية تابعت أحد الأشخاص الفارين منذ أكثر من عام ونصف، وبعد توصلها لمكان تواجده، ألقت القبض عليه أثناء دخوله مدينة نابلس قادماً من محافظة أخرى.

وأوضح أن هذا الشخص صدرت بحقه 4 أوامر حبس، بلغت قيمتها المالية مليون شيقل.

وأكد توقيف الشخص تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.