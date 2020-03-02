لا يبقى في الوادي غير حجارته

كتبت فرح محمد : لطالما كانت حياتنا نحن الفلسطينيون مليئة في الأحداث والأخبار المؤلمة، التي تتوالى الواحدة تلو الأخرى، فما تبدأ يومك حتى تسمع خبرا عن اعتقال أو استشهاد، أو عن هدم أو تهجير، أو عن خطط الاحتلال للضم والتوسعة، وما يتبعها من إدانات أو استنكارات، أو عن جرائم الاحتلال، إلى غيرها أيضا من الآفات والأمراض المجتمعية التي هي نتاج لمجتمع يقبع تحت وطأة وعنف الاحتلال، يعيش ويتعايش ضمن منظومة الاضطهاد الدائمة... هذا ما يطلق عليه بداية مظلمة لواقع مرير

أما البداية الأصح لطالما نحن الفلسطينيون استيقظنا على أخبار ترفع رؤوسنا عاليا، وترسم ابتسامات وفرح وعزة في نفوسنا، لطالما سمعنا أخبار عن عمليات المقاومة، لطالما انتشينا لسماعنا بأن هناك من يقاوم، بأن هناك من لا يتعب ولا ييأس ولا يكل، بأن هناك دب اعتقدنا بأنه نائم ولكنه لم ينم ولو للحظة. ومن هنا نبدأ.

يحاول الاحتلال بشكل مستمر تحطيم عزيمة الفلسطينيين، مستخدما كافة أشكال الحروب، سواء الحروب العتية والجرائم المباشرة التي نعيشها كل يوم، بدءا من محاولات السيطرة على الحاجز، إلى جرائم القتل المستمرة، والحروب النفسية التي نشاهدها يوميا عبر المنصات الإلكترونية، التي تتراوح ما بين ترهيب و"ترغيب" والذي هو ليس ترغيبا على الإطلاق وإنما إذلالا، ومقايضات، "العمل مقابل الذل" والتي يستخدمها الكثيرون من الضباط الإسرائيليين تحت عناوين مختلفة ( هل تريد تحويلة طبية، جبل المال، هل ترغب في العمل في "إسرائيل".....) ولعل آخر هذه الحروب ما تم نشره حول أبطال العمل المقاوم، خلية الجبهة الشعبية (الدب الذي ظننا بأنه نائم) أبطال عملية عين بوبين، في محاولة لهز ثقة الفلسطينيون، وترهيبهم.

يحاول أحد الضباط الإسرائيليين من خلال نشره لفيديو مضلل، تشويه صورة الأبطال في نظرنا، ونشره لأحداث لتبيان بأن أجهزة التحقيق الإسرائيلية استطاعت أن تمسك في كافة الخيوط، ونشر الذعر والترهيب في النتيجة التي اختتم فيها الفيديو، حيث أجهزة أمن الاحتلال قادرة على الإمساك بأي فعل مقاوم. إلا أن الاحتلال وضابطه الذي نشر هذا الفيديو أغفل حقائق عديدة، تبتدأ بأن العلمية التي جرت في منطقة عين بوبين الواقعة في أراضي 1967 كانت عملية نوعية استطاعت تحطيم البنية الأمنية للاحتلال، حيث تفوقت العملية على دولة الاحتلال بكل عتادها وأسلحتها وتطورها التكنولوجي، كما أن هذا الفيديو لم يزدنا إلا فخرا وحبا لهؤلاء المناضلين حيث أظهر لنا هذا الفيديو بأن هناك ما يناضل ويقاوم وبأن فعل المقاومة مستمر، كما أغفل الفيديو حقيقة النفس الثوري والتمردي للمواطن الفلسطيني، الذي ما أن يرى أن هناك تحد قائم وترهيب حتى يبادله بفعل ثوري، كما أغفل الفيديو حقيقة دوره في الترويج للفعل المقاوم، حيث أن الفلسطيني يقرأ هذا الفيديو بالقلب والعقل الذي يمضي نحو تكثيف الالتفاف والتضامن مع المقاومين، وتشكيل الحاضنة الشعبية لكل أفعال المقاومة، ونبذ سيناريوهات الاستسلام والخضوع.

في الوقت الذي تلهث مجموعة من (علية القوم) النخب، صناع القرار، مع زيادة علامات الاستفهام حول كافة (المسميات) وراء لقاءات التواصل أو التنسيق مع المجتمع الإسرائيلي، مع علامات الاستنكار نحو التواصل أو التنسيق، وما هي إلا لقاءات لترسيخ الخضوع والذل، تتعالى رؤوس عائلات المناضلين والمناضلين أنفسهم، ويزدادون صلابة، ويستقبلون استحقاقات نضالهم بتحد عال وصبر جسيم، وفي الوقت الذي تعتقد فيه قيادة التطبيع وقيادة الاحتلال أن سياسات الإرهاب والتخويف والتنكيل ستحطم عزيمة النفس والنهج المقاوم وستدفع نحو الرضوخ والاستسلام، تشهد جليا مظاهر احتضان عائلات المناضلين والالتفاف حولهم، ولا يبقى في الوادي غير حجارته.