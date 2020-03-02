الاردن يسجل أول اصابة بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من ايطاليا

وطن: سجّل الأردن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته وزير الصحة سعد جابر الاثنين، موضحا أن الحالة لأردني مصاب بفيروس كورونا كان في الحجر الصحي منذ أيام.

وأضاف أنه تم "نقل المواطن المصاب بكورونا إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة".

وأوضح أن "أردنيين قدما من إيطاليا، أحدهم أبلغ أنه يعاني من أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا، وتبين من الفحوصات إصابته بالفيروس وتم وضعه في الحجر الصحفي ووضعه تحت إشراف فريق مختص للتعامل مع هذه الحالات".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أن "الشخص الثاني تبين عدم إصابته بالفيروس".

وأوضح جابر أنه تم إرسال فريق تقصي طبي لفحص عائلة المصاب وتطهير المنزل والتحفظ على العائلة لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.