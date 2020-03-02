صور | وطن تتابع: قضاة من محكمة الصلح يشككون ويطعنون بآلية تعيين قضاة لمحكمة البداية.. والمجلس الانتقالي يرفض التعليق لوطن

رام الله-وطن: قدّم 15 قاضيا طعناً، ضد قرار المجلس الانتقالي في جلسته رقم (1) بتاريخ 13/01/2020 بتنسيب 7 قضاة، تم تعيينهم حديثاً في محكمة البداية مباشرة، بسبب تجاوز القرار للأقدميات القضائية للقضاة الطاعنين، ومخالفة قانون الترقيات، وإسقاط شرط الامتحان التحريري من شروط المسابقة.

وبحسب القرارات الطعينة، فإنّ قضاة محكمة الصلح الخمسة عشر (مقدمو الطعن) معينون منذ 6 سنوات بالمحاكم، والأصل أنهم الأولى بالترقية لمحكمة البداية، لانطباق شروط الترقية عليهم، وتم تجاوزهم.

وأكد محامي القضاة الطاعنين محمد سقف الحيط، لـوطن، أن الموضوع الآن منظور أمام المحكمة العليا.

موضحاً أن ظلما وقع على القضاة الطاعنين، وجرى تجاوز لأدوارهم، مما يؤثر على عملهم، وعلى درجاتهم الوظيفية مادياً ومعنوياً.

والقضاة الطاعنون، هم: فاتح حمارشة، وهيثم عيسى، أمجد شعار، محمود الكرم، منتصر رواجبة، هيثمك غنام، مجد عناب، عُلا توفيق، إسلام شديد، طارق عطية، هناء المشني، سلام عقيل، مريم حليسي، لينا اشتية، إياد تكروري.

أما القضاة المطعون ضد تعيينهم، فهم: عاهد طوقان، مثنى زبيدي، فضل عسقلان، هاني شاهين، عبد الحميد أبو جابر، سليمان دغلس، فاطمة النتشة.

أسباب تقديم الطعن: مخالفة القانون

وفي تفاصيل تقديم الطعن، أوضح المحامي وكيل القضاة الطاعنين، لـوطن، أن سبب تقديم الطعن بقرار المجلس الانتقالي جاء لمخالفته القانون في تعيينات القضاة، بداية من تجاوز قضاة الصلح، كونهم الأقدم والأحق بالترقية لمحكمة البداية.

والسبب الثاني بحسب سقف الحيط، مخالفة شروط الإعلان عن الترقية، حيث ذُكر في الإعلان عن المسابقة عقد امتحان تحريري، بينما تم فقط عقد مقابلة شفوية، بما يتنافى مع شروط الإعلان.

مضيفاً، أن تعيين القضاة بهذه الطريقة، يتجاوز القضاة الطاعنين (قضاة الصلح)، ويحرمهم من أبسط حقوقهم في منافسة عادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص التي يكفلها القانون.

وبناءً عليه تم تقديم الطعن ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والسيد الرئيس، للطعن في قرار تعيين 7 قضاة، في محكمة البداية مباشرة، وتجاوز أقدميات القضاة الطاعنين.

وبحسب سقف الحيط فإن تجاوز القضاة جاء "على الرغم من أن دائرة التفتيش القضائي المعينة من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ووفقاً لتقاريرها، فإن القضاة الطاعنين مؤهلين لهذه الترقية، وتم اعتماد تقارير صدرت عن ذات الدائرة في ترقية قضاة آخرين".

موضحاً أنّ القضاة المطعون بهم، من المحامين، ومن أعضاء النيابة العامة، وبالتالي فإن الأقدمية والأحقية لقضاة محكمة الصلح، الأكثر خبرة من بعض من تم تعيينهم، وتقارير دائرة التفتيش القضائي تُثبت أنّ القضاة الطاعنين، لهم الأولية بالترقية بسبب خبرتهم وفارق السن.

والسبب الثاني، لتقديم الطعن، أن المجلس الانتقالي الأعلى، عندما أعلن عن مسابقة لتعيين قضاة البداية، أعلن أنه من ضمن الشروط للتقديم "أن يجتاز المتسابقين الامتحان الكتابي"، ورغم ذلك، فقد تم تجاوز هذا الشرط، واكتفى بمقابلة شفوية، تم على إثرها تعيين القضاة المطعون بهم.

مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت على الامتحان، تضمن تقريرها، ملاحظة على إجراءات المسابقة، بسبب تجاوز الشرط المُعلن للامتحان، ومنها عدم عقد الامتحان التحريري (الكتابي)، والاكتفاء بالمقابلة الشخصية والامتحان الشفوي. حيث ورد في بيان الرقابة على إجراءات مسابقة تعيين قضاة بداية، الصادر بتاريخ 10 يناير 2020، عن المؤسسات الثلاثة (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، و مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان)، أنه "لم يتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين المقبولة طلباتهم، وتم الاكتفاء بالامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية، وذلك على الرغم من أن الإعلان الصادر عن السلطة القضائية والموقع من رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 19/11/2019 يشترط في البند الرابع ضمن شروط الدخول في المسابقة القضائية "اجتياز الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية بنجاح"، وهذا يعني أنه تم دمج المسابقة إلى مرحلة واحدة بدلاً مرحلتين كما كان محدداً في الإعلان الرسمي للمسابقة".

حاولت وطن أخذ رأي مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، حول إسقاط شرط الامتحان التحريري، إلّا أنه اكتفى بما تم ذكره في البيان الصادر عن المؤسسات الثلاثة المراقبة.

أما المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، ماجد العاروري، فأوضح لـوطن على أن أي جهة، ترى أن الإجراءات لم تكن وفق ما نص عليه القانون، فلها الحق في اللجوء بالطعن أمام الجهات القضائية المختصة في هذه التعيينات. وأضاف أن الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء راقبت المقابلات الشفية التي تمت مع جميع المتنافسين، ولاحظنا انها حققت مبدأ المساواة، وفحصت مستواهم القانوني والشخصي، وكانت جادة وحقيقية، وقدمنا مجموعة ملاحظات لتطوير عملية التعيين في المراحل القادمة.

اقرأ: تقرير الرقابة الأهلية على اجراءات مسابقة تعيين قضاة بداية

اقرأ: المستشار أبو شرار يتسلم تقريراً أعدته 3 مؤسسات حقوقية حول مسابقة تعيين قضاة البداية

* الشرط الرابع من شروط الإعلان على صفحة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي:

ذات الملاحظات قدمها رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية والقانونية، المحامي زيد الأيوبي، مقدماً تحفظّة على آلية المسابقة وشروطها ونتائجها.

وقال الأيوبي في اتصال مع وطن: إن قضاة محكمة البداية تم اختيارهم بشكل مزاجي مخالف للقانون، بعدما ألزم مجلس القضاء الأعلى الانتقالي نفسه بامتحان كتابي ثم أسقط هذا الشرط!

وأوضح: هذه المخالفة نحن معتادون عليها في مؤسسات أخرى، ولكن هذه المرة جاءت من قبل مؤسسة بمستوى السلطة القضائية.

داعياً المجتمع الفلسطيني ومؤسساته للمشاركة بالرقابة على تعيينات السلطة القضائية، حتى يكون لدينا قضاءً نزهيا.

وفي سؤاله عن سبب إسقاط شرط الامتحان التحرير من المسابقة بعد الإعلان عنه، قال الأيوبي: رائحة المحاباة والواسطة تفوح من هذه التعيينات، لأنه لم يتم احترام المسابقة وشروطها، ولا الامتحانين الكتابي والشفوي... نافياً وجود معايير حقيقية للتعيينات.

متسائلاً: على أي أساس تم تعيين القضاة إذاً؟!

نقلت وطن سؤال الأيوبي لرئيس المجلس الانتقالي الأعلى، عيسى أبو شرار، الذي بدوره رفض التعقيب، قائلاً: الموضوع ينظر أمام المحاكم.