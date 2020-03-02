اخصائيو الاطفال في مجمع فلسطين الطبي يقدمون استقالتهم

رام الله - وطن: قدم اخصائيو الاطفال في مجمع فلسطين الطبي، اليوم الاثنين، استقالتهم بشكل جماعي.

وجاء في ورقة الاستقالة، أن هذه الخطوة جاءت بسبب الاهانة التي تعرضوا لها من قبل وزيرة الصحة اثناء تسليمها لرئيس القسم الجديد الدكتور عماد دويكات.

وقال اخصائيو الاطفال ان الوزيرة لم تتعامل معهم بطريقة لائقة ومهنية، وادعت ان العمل في قسم الاطفال يتسم بالتسيب وسوء الادارة، دون ابداء اي اثباتات او أدلة.

بدوره اكد الناطق باسم وزراة الصحة د. طريف عاشور لوطن نبأ الاستقالة، وان ادارة المشفى لم تتسلم رسمياً حتى الان كتاب الاستقالة.