جوال تطلق خدمة" روزنامة" للاستعلام عن رخصة السياقة ورخصة المركبة مجانا

رام الله- وطن: أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، خدمة "روزنامة" وهي الخدمة الأولى من نوعها في فلسطين تقدمها جوال لمشتركيها بحيث تمكنهم من خلالها، الاستعلام عن مواعيد تجديد رخص مركباتهم وسياقتهم، وتذكيرهم بهذه المواعيد.

و"روزنامة" هي خدمة جديدة تقدم لمشتركي جوال في الضفة الغربية، بالاستعلام عن مواعيد انتهاء رخص سياقتهم ومركباتهم وتذكيرهم بها بشكل مجاني قبيل انتهائها، بحيث يمكن للمشترك من خلال الاتصال بالرقم المختصر #136* والمتابعة مع ارشادات الرد الالي واختيار الخدمة المراد تذكيره بموعد تجديدها، دون أن تأخذ منه جهداً أو وقتاً.