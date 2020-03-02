وطن الأخبار مقالات

عفوا أيها الأطباء

02.03.2020 11:53 AM
عفوا أيها الأطباء

كتب: سامر عنبتاوي

تقاس قوة أي مجتمع بمتانة مجتمعه المدني ومؤسساته و نقاباته المنتخبين ديموقراطيا و الحاملين لمصالح أعضائهم بما لا يتعارض مع المصالح المجتمعية والوطنية للناس ، و من هنا ننظر لإضراب الأطباء ، فمن ناحية نقابية و مطلبية لهم الحق الكامل بالتعبير عن موقفهم بما لا يتعارض مع القانون ، المشكلة أن هذا الإضراب جاء في توقيت و أتحدث هنا عن الحالة الصحية المرتبطة بالكورونا و ليس التوقيت وطنيا لأننا فلسطينيا في حالة مواجهة وطنية مستمرة ، و صراحة لم يفعل المطلوب لمواجهة صفقة القرن لمطالبة النقابة بحمل عبء المواجهة دون استراتيجية وطنية تجمع الجميع للمواجهة و تستفيد من دور المؤسسات و النقابات .

هنا أتحدث فقط عن الحالة الصحية و كنت أتمنى على النقابة الإستجابة لمطالب المواطنين بتجميد الإضراب على الأقل خلال حالة الإرتباك من فيروس الكورونا الذي أربك العالم و ليس فلسطين فقط .

إن خطاب الرئيس بالأمس والموجه للنقابة حمل شقين ، الشق الأول يتعلق بوصف الحالة و أن على النقابة التراجع عن الإضراب حاليا ، و هذا في نظري صحيح كما أسلفت ، و الشق الثاني يتعلق  في الهجوم على النقابة و بكلمات قاسية أرى أنه يجب التوجه فورا لإصلاح ما أحدثته من جرح لمشاعر الأطباء و أثرت على مفهوم العمل النقابي برمته ، فالعلاقة بين النقابات و المؤسسات و السلطة تكون تكاملية و أي خلافات أو توجهات تحل على طاولة الحوار والإحترام المتبادل .

المطلوب تسوية الأمر بتصحيح الخلل الذي حصل بعد الهجوم على النقابة ، و المطلوب أيضا قرار حكيم من النقابة بتجميد الإضراب فورا و العمل الحثيث على الإلتصاق بالمواطنين و احتياجاتهم الطبية في هذا اللحظة الحرجة ، مع التأكيد على حق العمل النقابي و أهمية دور النقابات و قوتها كجهات منتخبة من هيئاتها المحترمة ، و إحترام نقابة الأطباء و مطالبها بفتح الحوار الجدي للتعاطي الإيجابي مع هذه المطالب .

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير