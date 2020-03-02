عفوا أيها الأطباء

كتب: سامر عنبتاوي

تقاس قوة أي مجتمع بمتانة مجتمعه المدني ومؤسساته و نقاباته المنتخبين ديموقراطيا و الحاملين لمصالح أعضائهم بما لا يتعارض مع المصالح المجتمعية والوطنية للناس ، و من هنا ننظر لإضراب الأطباء ، فمن ناحية نقابية و مطلبية لهم الحق الكامل بالتعبير عن موقفهم بما لا يتعارض مع القانون ، المشكلة أن هذا الإضراب جاء في توقيت و أتحدث هنا عن الحالة الصحية المرتبطة بالكورونا و ليس التوقيت وطنيا لأننا فلسطينيا في حالة مواجهة وطنية مستمرة ، و صراحة لم يفعل المطلوب لمواجهة صفقة القرن لمطالبة النقابة بحمل عبء المواجهة دون استراتيجية وطنية تجمع الجميع للمواجهة و تستفيد من دور المؤسسات و النقابات .

هنا أتحدث فقط عن الحالة الصحية و كنت أتمنى على النقابة الإستجابة لمطالب المواطنين بتجميد الإضراب على الأقل خلال حالة الإرتباك من فيروس الكورونا الذي أربك العالم و ليس فلسطين فقط .

إن خطاب الرئيس بالأمس والموجه للنقابة حمل شقين ، الشق الأول يتعلق بوصف الحالة و أن على النقابة التراجع عن الإضراب حاليا ، و هذا في نظري صحيح كما أسلفت ، و الشق الثاني يتعلق في الهجوم على النقابة و بكلمات قاسية أرى أنه يجب التوجه فورا لإصلاح ما أحدثته من جرح لمشاعر الأطباء و أثرت على مفهوم العمل النقابي برمته ، فالعلاقة بين النقابات و المؤسسات و السلطة تكون تكاملية و أي خلافات أو توجهات تحل على طاولة الحوار والإحترام المتبادل .

المطلوب تسوية الأمر بتصحيح الخلل الذي حصل بعد الهجوم على النقابة ، و المطلوب أيضا قرار حكيم من النقابة بتجميد الإضراب فورا و العمل الحثيث على الإلتصاق بالمواطنين و احتياجاتهم الطبية في هذا اللحظة الحرجة ، مع التأكيد على حق العمل النقابي و أهمية دور النقابات و قوتها كجهات منتخبة من هيئاتها المحترمة ، و إحترام نقابة الأطباء و مطالبها بفتح الحوار الجدي للتعاطي الإيجابي مع هذه المطالب .