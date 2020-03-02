وزارة الداخلية تستنكر الاعتداء على موطنتين يابانيتين برام الله

رام الله- وطن: استنكر الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد د. غسان نمر اعتداء سيدة على مواطنتين يابانيتين يقمن في مدينة رام الله منذ عدة سنوات ويعملن في مؤسسة يابانية تقوم بعمل مشروع لدعم الشعب الفلسطيني وذلك من خلال فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس.

أكد د. نمر أن ما حصل يعد تصرفا فرديا ولا يمثل اخلاق وتقاليد الشعب الفلسطيني وثقافته ولا يمثل عادات وتقاليده في احترام ضيوف فلطسين مشيرا إلى أن أي تصرف من هذا القبيل سيتم التعامل معه في إطار القانون ودعا شعبنا الى نبذ مثل هذه الممارسات ومحاربتها من خلال تعزيز ثقافة حماية الاشخاص المقميون في وطننا وكذلك الضيوف.

كما أشار د. نمر إلى ضرورة تذكر الأدوار الهامة التي يقوم به المتضامنون الأجانب في نصرة القضية الفلسطينية، وان الحكومة تضع جميع امكانياتها لرعايتهم والسهر على أمنهم.