بيتا تتصدى للمستوطنين خلال محاولتهم اقتحام جبل العرمة

رام الله - وطن: تصدى العشرات من اهالي بلدة بيتا في محافظة نابلس لعشرات المستوطنين وقوات الاحتلال الذين حاولوا اقتحام جبل العرمة في البلدة.

وتصدى المواطنون للمستوطنين الذين ترافقهم قوات الاحتلال، خلال محاولتهم اقتحام جبل العرمة، حيث رفعوا العلم الفلسطيني .

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على المواطنين ما ادى الى اصابة العشرات منهم بالاختناق وبالرصاص المطاطي، في حين ذكرت مصادر محلية ان مستوطنا اصيب بجروح جراء رشقه بالحجارة.

وقال الهلال الأحمر ان 5 مواطنيين اصيبوا بالرصاص الحي وعشرات بالرصاص المطاطي والغاز خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال المطاطي، وآخر بقنلبة غاز في منطقة الظهر، وعدد بحالات اختناق، عقب اقتحام مجموعة من المستوطنين جبل العرمة بحماية جيش الاحتلال.

واضاف ان المواجهات ما زالت مستمرة في جبل العرمة الذي يعتبر محط اطماع المستوطنين، ويحاولون السيطرة على الموقع التاريخي الموجود على قمته.

يذكر ان جبل العرمة شهد اصابة 191 مواطنا يوم الجمعة المنصرم، خلال محاولة قوات الاحتلال اخلاء معتصمين فوق قمته.