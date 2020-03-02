مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون والكرمة غرب بيت لحم

وطن: قطع مستوطنون، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الزيتون والكرمة في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين بأن مستوطني "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين في قرى حوسان، ووادي فوكين، ونحالين، قطعوا 100 شجرة زيتون، و60 شجرة كرمة في منطقة "قديس"، تعود للمواطنين محمد عبد الكريم حمامرة، وحمزة سليم حمامرة.

يذكر أن المستوطنين أقدموا على قطع 780 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بيت لحم، خلال الاسبوع المنصرم.