شرطة رام الله تقبض على مواطنة اعتدت على المواطنتين اليابانيتين بألفاظ عنصرية

رام الله-وطن: قبضت الشرطة مساء اليوم، الأحد، على سيدة اعتدت على مواطنتين يابانيتين في مدينة رام الله، بألفاظ عنصرية ونعتهما بـ"كورونا".

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ،أنه وبعد انتشار فيديو لاعتداء سيدة على مواطنتين يابانيتين يقمن في مدينة رام الله منذ عدة سنوات ويعملن في مؤسسة يابانية تقوم بعمل مشروع لدعم الشعب الفلسطيني، قامت على الفور إدارة المباحث العامة بشرطة المحافظة بإجراءات البحث والتحري لتحديد هوية المشتبه بها وتمكنّت من القاء القبض عليها.

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه بها تمهيدا لإحالتها الى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقها أصولاً.

وظهرت الفتاتان في فيديو مصور، اليوم الأحد، وأوضحتا أنهما تعرضتا لاعتداء وتنمر وسخرية وعنصرية، وجهت لهما في الشارع من قبل سيدة فلسطينية وابنتها، قامتا بنعتهما باسم "كورونا.. كورونا"، قبل أن تقوم الأم بشد إحداهن من شعرها، وقلن إنهن "كنَّ جداً خائفات بسبب ما حدث.. وتم إيذاؤنا وهذا أمر مذل".

الأمر الذي أثار سخط الفلسطينيين على مواقع التواصل.

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