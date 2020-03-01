الصحة بغزة تُصدر تعليمات بشأن مراحل التعامل مع فيروس "كورونا"

وطن: أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مراحل التعامل الصحي في مواجهة فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19) أو أي وباء، مشيرةً إلى أن التعامل معه، يتم بأربع مراحل وفق ما يلي:

المرحلة الأولى:

هي مرحلة ما قبل تسجيل حالات مرضية، وهي مرحلة الاستعداد والتجهيز على كافة المستويات.

المرحلة الثانية:

هي مرحلة تسجيل حالات بين العائدين من الدول الموبوءة، يجب العمل على عزل الحالات وعلاجها، ومحاولة منع دخول حالات جديدة، ورصد ومراقبة المخالطين بشكل حثيث.

المرحلة الثالثة:

هي مرحلة تسجيل حالات محلية المنشأ، وفيها يجب عزل المرضى، وعلاجهم، وتكثيف رصد المخالطين وحجرهم منزلياً، وفحص جميع من يعاني من أعراض تنفسية شديدة مخبرياً.

المرحلة الرابعة:

وهي تفشي المرض محلياً، وفيها تمنع التجمعات، وتغلق المدارس وطبعاً الاستمرار في إجراءات المرحلة الثالثة.