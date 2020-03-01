وطن الأخبار فلسطيني

الصحة بغزة تُصدر تعليمات بشأن مراحل التعامل مع فيروس "كورونا"

01.03.2020 10:45 PM
الصحة بغزة تُصدر تعليمات بشأن مراحل التعامل مع فيروس &quot;كورونا&quot;

وطن: أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مراحل التعامل الصحي في مواجهة فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19) أو أي وباء، مشيرةً إلى أن التعامل معه، يتم بأربع مراحل وفق ما يلي:

المرحلة الأولى:

هي مرحلة ما قبل تسجيل حالات مرضية، وهي مرحلة الاستعداد والتجهيز على كافة المستويات.

المرحلة الثانية:

هي مرحلة تسجيل حالات بين العائدين من الدول الموبوءة، يجب العمل على عزل الحالات وعلاجها، ومحاولة منع دخول حالات جديدة، ورصد ومراقبة المخالطين بشكل حثيث.

المرحلة الثالثة:

هي مرحلة تسجيل حالات محلية المنشأ، وفيها يجب عزل المرضى، وعلاجهم، وتكثيف رصد المخالطين وحجرهم منزلياً، وفحص جميع من يعاني من أعراض تنفسية شديدة مخبرياً.

المرحلة الرابعة:

وهي تفشي المرض محلياً، وفيها تمنع التجمعات، وتغلق المدارس وطبعاً الاستمرار في إجراءات المرحلة الثالثة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير