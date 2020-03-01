الاحتلال يبلغ عائلة الأسير وليد حناتشة بهدم منزلهم الليلة

وطن: قالت بيان حناتشة زوجة الأسير الفلسطيني وليد حناتشة، مساء اليوم الأحد، إنّ ما تُسمى "محكمة العدل العليا"، أبلغت العائلة بقرارها النهائي الغير قابل للتغيير والقاضي "بهدم المنزل حتى بالجرافة".

منزل الأسير وليد حناتشة عبارة عن شقّة في عمارة مليئة بالشقّق، ما استغربته حناتشة الزوجة، أنّ "القرار بالهدم الذي وصلنا يبيّن أنه ساري المفعول اعتبارا من الليلة الساعة 12 فصاعدًا، والهدم سيكون حتى بالجرافة".

وبيّنت حناتشة خلال حديثها لـ"بوابة الهدف" أن "تنفيذ الهدم في هذه الليلة وهذا التوقيت هو ليس صدفة، بل لأنّ الانتخابات الصهيونية ستكون يوم غدٍ الاثنين"، مُؤكدةً أنّ قرار الهدم برمته هو "قرارٌ سياسي بحت من رئيسة المحكمة العليا".

وبخصوص البيت، أشارت حناتشة إلى أن "الحيطان نحن من بناها، وسنرجع نبنيها، والذكريات فهي في قلوبنا وليست في البيت أو الغرف، وستبقى في قلوبنا".

وقررت محكمة الاحتلال في وقت سابق هدم منازل الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملية عين بوبين قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة أواخر شهر آب/ أغسطس 2019، والتي أدت لمقتل مستوطنة صهيونية، إذ يتهم الاحتلال الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بتنفيذ العملية.

وزعم الاحتلال أيضًا أنّ مسؤول الخلية هو الأسير سامر العربيد (44 عامًا) من رام الله، وأنه من كبار قادة الجبهة الشعبية، إضافة إلى قسّام شبلي (25 عامًا)، ويزن مغامس (25 عامًا)، ونظام يوسف محمد (21 عامًا)، ووليد حناتشة (51 عامًا).

اقرأ أيضاً: صور مسرّبة تظهر آثار التعذيب الذي تعرّض له الأسير وليد حناتشة