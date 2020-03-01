فيديو | الفتاتان اليابانيتان اللتان تعرضتا لاعتداء عنصري في رام الله: "تم إيذاؤنا وهذا أمر مذل"

رام الله-وطن: ردت الفتاتان اليابانيتان اللتان تعرضتا لاعتداء وتنمر في مدينة رام الله على ما حدث ضدهما من سخرية وعنصرية، وجهت لهما في الشارع من قبل سيدة فلسطينية.

الفتاتان اليابانيتان ظهرتا في فيديو، وقامتا بدايةً بتعريف نفسيهما، ساكي وأوبا، وأنهما تعملان في مؤسسة يابانية ضمن مشروع لدعم الشعب الفلسطيني من ناحية التعليم والعمل والبيئة...

وقالت أوبا، أنها تسكن وتعمل في مدينة رام الله منذ 5 سنوات.

ثم أوضحت ساكي، تفاصيل الحدث الذي مررن به "كنا نمشي في الشارع، وقامت فتاة وأمها بإهانتنا، ومناداتنا بـ"كورونا.. كورونا".

وأضافت: أردنا ان نوقفهن.. وقلنا لهن باللغة العربية "لا يوجد لديكم احترام، العار عليكم، هذه عنصرية".

وأكدت ساكي أن الفتاة وأمها، لم تتوقفا واستمرين بمنادتهما "كورونا.. كورونا". فقامت بتصوريهن بهاتفها الجوال، ثم تقدّمت الأم باتجاها وقامت بدفعها، وأمسكت بشعرها وأخذت منها هاتفها، طالبة منها أن تحذف ما صوّرته!

وثم أوضحت أوبا، أن المشكلة انتهت عندما "قدم شابا فلسطيني محاولاً فض الشجار".

مضيفة أنهن "كنَّ جداً خائفات بسبب ما حدث.. وتم إيذاؤنا وهذا أمر مذل".