فرض الحجر الصحي على 450 جنديا إسرائيليًا خشية إصابتهم بكورونا

وطن: أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد أنه تم وضع نحو 150 جنديًا في الحجر الصحي، فيما سيتم فرضه على 350 جنديا عادوا منتصف الشهر الماضي من إيطاليا.

وأوضح متحدث جيش الاحتلال في بيان صحفي مساء اليوم أن وضع هؤلاء الجنود في الحجر الصحي يأتي "خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج والباقين بعد أن التقوا بأفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا.

ولفت إلى أن الحجر الصحي سيفرض أيضًا على قرابة 300 جندي آخر عادوا منذ منتصف الشهر الماضي من إيطاليا.