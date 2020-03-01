المبادرة: لا فرق بين نتنياهو وغانتس كلاهما مشاركان في استمرار الاحتلال ونظام التمييز العنصري ومخططات الضم

وطن: أكدت حركة المبادرة الوطنية بأنه لا فرق بين نتنياهو وغانتس فكلاهما وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يؤيدان استمرار الاحتلال، ونظام التمييز العنصري، والاستيطان الاستعماري، وكلاهما شريكان في صفقة القرن ومخططات الضم والتهويد.

وأضافت المبادرة أن أيادي الاثنين ملطخة بالدماء، ومن يعتقد أن غانتس سيغير أو سيجلب معه مواقف مختلفة عن سابقه، عليه أن يتذكر ما فعله يهود باراك.

ودعت حركة المبادرة الوطنية جماهير شعبنا في الداخل إلى عدم منح أي صوت للأحزاب الاسرائيلية دون استثناء.

وأشادت بالدور الوطني الباسل الذي تقوم به جماهير شعبنا الفلسطيني، وقواها الوطنية في الداخل المحتل، في الكفاح ضد الاحتلال والاستيطان، ونظام الأبرتهايد والتمييز العنصري في كل فلسطين.