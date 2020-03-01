بالفيديو | الرئيس يصف إضراب الأطباء بغير الأخلاقي وغير المسؤول وموقف "حقير"

وطن: وصف الرئيس محمود عباس، اضراب الأطباء بانه اضراب غير اخلاقي، وغير مسؤول وموقف "حقير".

واضاف الرئيس: نحن جلسنا مع نقابة الأطباء واتفقنا لكنهم عادوا وأعلنوا الاضراب، فكيف لنقابة ان تعلن الاضراب في ظل انتشار الكورونا؟!.

واوضح الرئيس انه الان اضراب الاطباء ومن ثم المهندسين وبعدها المحاسبين وبعدها المعلمين، وكأننا نعيش في سويسرا، لماذا ؟ نريد زيادات؟، ليس لدينا القدرة على دفع الراتب الاساسي حتى ندفع مبالغ اضافية"

وجاء ذلك خلال لقاء، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعضاء أقاليم حركة "فتح" المنتخبين.

وفي سياق مختلف قال الرئيس أنه ما دامت "صفقة العصر" موجودة على الطاولة لن تكون هناك مفاوضات، موضحا: "نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الرئيس أنه "لا يوجد بيننا وبين الإدارة الأميركية أية اتصالات"، و"إننا نمر بصعوبات كبيرة ولكننا قادرون على تخطيها".

وهنأ الرئيس أعضاء الأقاليم على نجاحهم، وقال إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أننا ما زلنا نحافظ على الديمقراطية التي نحترمها ونقدرها ونعتبرها نبراسا لنا في عملنا، سواء في حركة "فتح" أو في منظمة التحرير الفلسطينية.

وجدد التأكيد على الرفض بشكل قاطع إجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية دون القدس عاصمة فلسطين الأبدية.