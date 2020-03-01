فيديو | بدلاً من التعاطف مع الضحايا.. العنصرية تجاه الآسيويين بسبب "كورونا" تصل فلسطين!

رام الله-وطن: الخوف من المرض ونقل العدوى، شعور فطري للبشر، ولكن القلق من العدوى من فيروس "كورونا" تحوّل إلى خوف من الآسيويين في معظم دول العالم، بسبب انتشار بؤرة المرض من دول شرق آسيا.

وعلى الرغم من انتشار المرض في معظم دول العالم، وتحذيرات الصحة العالمية من أنه قد يتحوّل إلى وباء عالمي، إلّا أن الصورة النمطية للمرض ظلت مرتبطة بالآسيويين، الأمر الذي اتخذ منحى عنصرياً تجاههم، حذرّت منه معظم دول العالم، وقام الآسيويين على إثره بإطلاق هاشتاغ #IAmNotAVirus (أنا لست فيروسا)، يتم تداوله في معظم لغات العالم، بعد أن أصبح المشاة في الطريق يغيرون مسار طريقهم عند الالتقاء بأشخاص ذوي ملامح آسيوية، وبعد النظرة المريبة التي بات ينظر بها إليهم باقي سكان المعمورة.

والمريب أيضاً، أن العنصرية تجاه الآسيويين وصلت إلى فلسطين مؤخراً، إحداها ظهرت في فيديو، تصل إلى التنمُّر، عندما نعتت إحدى الفلسطينيات، فتاتان يابانيتان تسيران بالشارع بلفظ "كورونا"! الأمر الذي أدى لإشكال واضح في الشارع، نتيجة شعور اليابانيتان بإحراج واضح، بسبب الإهانة والاستهزاء.

المُعيب في الموضوع أن الفتاتان اليابنيتان، تعملان في مؤسسة تقدّم الدعم للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنهما ضيفتان، وتم التعامل معهما بطريقة منافية لآداب الشعب الفلسطيني المضياف، والذي يجازي من يتعاون معه ويزوره، بدلاً من أن يهينه ويتنمر عليه.

قد تكون الفتاة الفلسطينية التي اتهمت اليابنيتين ضحية هي الأخرى، للصورة النمطية التي قولب بها الإعلام المحلي/الدولي الشعوب الآسيوية. مثلما أن الآسيويين صاروا ضحية لتلك الصورة، باعتبارهم حاملين وناقلين للفيروس، الأمر الي يستدعي وقفة جدية من الإعلام المحلّي، لتوعية الشارع الفلسطيني، خاصة وأن معظم الأجانب المقيمين في فلسطين، متضامنون مع الشعب الفلسطيني، والأهم انهم ضيوف، يجب معاملتهم حسب الأصول والأعراف الفلسطينية.

التوعية وتسليط الضوء على مخاطر العنصرية، تجاه شعب أو عرق معين، نحن أولى به من غيرنا، لأننا عانينا ونعاني من محاولات الإعلام الموالي للاحتلال، خلق صورة نمطية تربط الفلسطيني بالإرهاب، على الرغم من كوننا ضحايا، مثلما أن المصابين بفيروس كورونا أياً كان عرقهم أو دينهم، هم ضحايا للوباء المستجد، وبحاجة للتعاطف بدلاً من التنمّر الاستهزاء.