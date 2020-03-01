29 قائمة تتنافس على عضوية كنيست الاحتلال غداً

وطن: تتنافس 29 قائمة انتخابية إسرائيلية على 120 مقعدًا في كنيست الاحتلال، خلال الانتخابات الإسرائيلية المقررة غدًا الاثنين؛ في ثالث انتخابات تجرى خلال عام.

ومن المتوقع اجتياز تسع كتل منها نسبة الحسم، أما بقية الأحزاب فلا يتوقع لها النجاح في انتخابات الكنيست الـ23.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية؛ يحق لـ(6,453,255) إسرائيلي التصويت للانتخابات، من خلال 10,631 صندوق اقتراع موزعة على شتى المناطق، في حين سيتم فتح صناديق الاقتراع الساعة الثامنة صباحًا وإغلاقها في العاشرة مساءً.

وفيما يتعلق بحظوظ الأحزاب؛ يبدو أن الانتخابات الجديدة لن تختلف عن سابقاتها وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي على الأقل، حيث يعجز كل معسكر عن تشكيل حكومة قابلة للحياة بشكل منفرد دون الحاجة لكتل أخرى، حيث حصلت أحزاب اليمين مجتمعة (عدا حزب وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان) على 58 مقعدا.

وحصلت أحزاب اليسار والوسط والأحزاب العربية مجتمعة على 54 مقعدًا، ما يعني عجز المعسكرين عن تشكيل حكومة والحاجة لمقاعد حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان.

في حين تأتي الانتخابات في ظل تقديم لائحة اتهام بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتهم فيها بالفساد وخيانة الأمانة وسيتم البدء بمحاكمته خلال الأسابيع المقبلة.

وتربع حزب الليكود على قائمة كبرى الأحزاب بحصوله على 35 مقعدًا في آخر الاستطلاعات، يليه تحالف أبيض – أزرق بزعامة بيني غانتس بحصوله على 33 مقعداً.