مكافحة الفساد تشارك بدورة تدريبية إقليمية في المملكة المغربية

وطن: شاركت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ممثلة بمدير دائرة الشكاوى في الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة ماهر غانم، بدورة تدريبية إقليمية في مدينة طنجة في المملكة المغربية خلال الفترة الواقعة بين 27-29 شباط 2020، وذلك في إطار مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية"، والذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.

وشارك في الدورة أخصائيون يمثلون هيئات مكافحة الفساد من عدة دول عربية وجهات اخرى معنية من القطاع العام، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من المنطقة ودول ومنظمات شريكة.

وقُسمت الدورة إلى محورين، حيث ناقش المتدربون خلال المحور الأول منظومتين قانونيتين هما حرية المعلومات والتصريح بالممتلكات والمصالح وسبل التعامل معها، فيما هدف المحور الثاني إلى تدريب المشاركين على إنشاء وتفعيل أطر مناسبة لرصد وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشاد ممثل الهيئة بالجهود التي يبذلها رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،أركان السبلاني، الذي بذل جهود كبيرة من اجل تنظيم هذه الدورات وإتاحة المجال أمام المشاركين لتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وقال غانم :" فتحت هذه المشاركة امامنا فرصة الاطلاع على تجارب عربية في مجال مكافحة الفساد التي تتطلب توطيد العمل المشترك بين كافة البلدان، خاصة وأن جريمة الفساد هي جريمة عابرة للحدود ومكافحتها تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لما قد تسببه من آثار سلبية على كافة المستويات.

وتأتي مشاركة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في هذه الدورة في إطار سعيها الحثيث لتطوير كفاءات وقدرات موظفيها وكادرها، حيث تفتح المجال أمامهم للمشاركة بمختلف الدورات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية لاكتساب الخبرات وتبادل المعلومات لتعميق معرفتهم بمقتضيات العمل، ما يُمكنهم من خدمة المجتمع الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة.