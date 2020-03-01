فيديو | احتفلوا لأنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها تركية

وطن: تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة، وبدأوا بالتكبير والاحتفال، ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز "سو 23".

ونفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

ظنوا أنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها تركية

تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز سو 23https://t.co/cyePdHheje#فيديو #تركيا #سوريا #video pic.twitter.com/QSwxIoZwYz — RT Arabic (@RTarabic) March 1, 2020

تزامن ذلك مع إعلان الجيش السوري، إغلاق الأجواء شمال البلاد أمام حركة الطيران بالكامل.