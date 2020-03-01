تجريف أراض وإصابات خلال مواجهات في قصرة

وطن: باشر المستوطنون، اليوم الاحد، بتجريف أراض بين بلدتي قصرة وجوريش جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس أن جرافتين للمستوطنين شرعتا منذ الصباح بأعمال تجريف بأراض خاصة في منطقة النَّجمة بالقرب من الشارع الرئيسي شرقي البلدة.

وفي تطور لاحق، صد أهالي قصرة هجوما للمستوطنين في المنطقة الجنوبية.

وقال رئيس بلدية قصرة محمد جابر أن مجموعة من مستوطني مستوطنة (ايش كودش) هاجموا المنطقة الجنوبية البلدة، واعتدوا على راعي أغنام مسن بالضرب المبرح.

وتمكن أهالي البلدة من صد الهجوم، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص المعدني، وتلقيا العلاج ميدانيا، كما أصيب ثالث نتيجة سقوطه، وتم نقله لمستشفى رفيديا بنابلس للعلاج، واعتقل الاحتلال شابا قبل أن يتمكن الأهالي من تخليصه.