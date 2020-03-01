إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر غزة ابتداء من منتصف الليلة

وطن: يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداء من منتصف الليلة، وحتى منتصف ليلة الإثنين – الثلاثاء، وذلك بسبب انتخابات "الكنيست" الاسرائيلي

ونقلت مصادر صحفية اسرائيلية عن جيش الاحتلال أن "فتح المعابر ورفع الإغلاق سيُنفذ يوم الثلاثاء، 3 آذار/مارس 2020، عند منتصف ليلة الإثنين – الثلاثاء، وفقا لتقييم الوضع وساعات العمل العادية، وأنه سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية استثنائية فقط خلال الإغلاق، وذلك بعد المصادقة على ذلك."