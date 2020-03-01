قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزلا في "تل الرميدة" بالخليل

رام الله- وطن: داهمت قوة من جيش الاحتلال ومستوطنين، اليوم الاحد، منزلا في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين وجنود الاحتلال بأعداد كبيرة داهموا منزل الناشط عماد ابو شمسية الواقع بالقرب من مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على اراضي المواطنين في حي تل الرميدة، وذلك بزعم تعرض المستوطنين لاطلاق نار صوبهم من جهة المنزل.

ولاتزال قوات الاحتلال تحتجز العائلة داخل المنزل، فيما تجري عمليات بحث وتفتيش في محيط المنزل.

الجدير ذكره ان المستوطنين استهدفوا منزل وعائلة ابو شمسية عدة مرات في محاولات حثيثة وجادة لاجبارهم على الرحيل من منزلهم لصالح المستوطنين.