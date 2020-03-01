الصحة العالمية تكشف ماهو أخطر من فيروس "كورونا"

وطن: كشف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبيريسوس، اليوم الأحد، عما هو أكثر خطورة حاليا من فيروس "كورونا" الجديد على البشر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني إن "الخوف والذعر من فيروس كورونا الجديد، يمكن أن يكون أسوأ من الفيروس نفسه".

وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية بقوله "الذعر والخوف هما الأسوأ ولهما تأثيرات أسوأ من فيروس كورونا نفسه".

واستمر غبيريسوس قائلا "التأثيرات السيئة تكون على مستوى الأفراد والدول، لذلك ينبغي أن تبدأ الدول في تبني سياسات بناء على تقييمات بشأن حالة تفشي الفيروس فيها، وأن تتخذ إجراءات تتناسب مع خطر تقييمها".

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870 بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة الى 79 ألفا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

(سبوتنيك)