وطن تتابع| مجلس بلدي رام الله لوطن: استشرنا الـ BDS وجمعيات قانونية حول عضويتنا في المؤسسة الدولية ومن قدموا استقالاتهم رفضوا الانخراط في جهود البلدية لطرد "موديعين" .. والمستقيلون لوطن: نأسف لاطلاق البلدية مصطلح اجسام اسرائيلية على "المستوطنات"

رام الله – وطن : تتفاعل استقالة خمسة اعضاء من مجلس بلدية رام الله على مستويات عدة، منذ ليلة امس السبت، على خلفية اشتراك بلدية رام الله ورئاستها في الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية (أرليم) رغم عضوية مستوطنة "موديعين" الواقعة على أراضي غرب رام الله فيها.

وانفردت وطن للانباء مساء امس بنشر خبر استقالة الاعضاء الخمسة من بلدية رام الله وهم : م. حسين الناطور، م. رولا سمعان عز، أحمد عباس، سمعان أسعد زيادة، ممدوح فروخ.. (للاطلاع اضغط هنا).

ونشرت بلدية رام الله يوم امس بيانا قالت فيه ان المجلس البلدي عقد جلسة طارئة في دار البلدية وناقش ما ورد في كتاب الاستقالة حيث اعرب المجلس عن رفضه لـ"الحيثيات المغلوطة" في كتاب الاستقالة المقدم، وانه قرر استنادا لقانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية في المادة العاشرة قبول الاستقالة المقدمة اعتبارا من تاريخه، متهما الاعضاء المستقيلين برفض "الانخراط في جهود المجلس البلدي من اجل طرد "الجسم الاسرائيلي" من عضوية الجمعية، وفق ما جاء في البيان.

وجاء في كتاب الاستقالة التي تقدم بها الأعضاء: "نرفض أن نكون أعضاء في مجلس لبلدية رام الله وهي عضو بل في موقع رئاسة الجمعية التي تضم مستوطنة موديعين المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة".

وأضاف الكتاب: "نظراً لخطورة هذا الموقع، وبعد أن باءت جميع محاولاتنا لتعليق عضوية البلدية في هذه الجمعية بالفشل، فلم يبق أمامنا غير إعفاء أنفسنا من الاستمرار في عضوية المجلس البلدي، وأن نعتبر أنفسنا مستقيلين منه منذ الآن".

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وكانت الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية " ARLEM"، قد انتخبت في كانون ثاني/يناير 2020، رئيس بلدية رام الله موسى حديد رئيسا لها، حيث تسلم مهامه منذ الاول من شباط/فبراير ، علما ان بلدية رام الله عضو في الجمعية منذ حوالي عامين.

وتشكل الجمعية منذ العام 2010، منصة للتعاون بين قادة الهيئات المحلية والإقليمية من الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط، وتسهم توصياتها في إثراء القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، حيث تضم الجمعية 80 عضوا وعضوين مراقبين من الدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط، تمتد من موريتانيا إلى ألبانيا.

عساف: استشرنا BDS ومن قدموا استقالتهم رفضوا الانخراط في جهود البلدية لطرد "موديعين"

من جانبه، قال عضو مجلس بلدية رام الله عمر عساف لوطن للانباء ان المجلس البلدي اجرى اتصالات واستشارات من اكثر من جهة محلية كهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل BDS والذين ايدوا قرار استمرار البلدية في الجمعية كون وجودها يدعم مجابهة الاستيطان على المستوى الدولي.

وحول المقصود مما جاء في بيان مجلس بلدية رام الله، بهوية من "رفضوا الانخراط في جهود البلدية" لطرد ممثلي بلدية مستوطنة " مودعين " من الجمعية، اكد عساف ان الاعضاء الخمسة الذين استقالوا هم الذين رفضوا الانخراط في هذه الجهود مؤكدا في ذات السياق أن باقي الاعضاء اصروا على الاستمرار في وجود بلدية رام الله في الجسم الدولي لمواجهة الحضور الاستيطاني ومجابهته دوليا.

واوضح عساف ان الرأي بعد استشارة العديد من المنظمات كان الاستمرار في عضويتنا بالجمعية "لأن قدرتنا على المواجهة ونحن داخلها افضل من موقفنا في الخارج" لافتا الى انه تم البدء في اعداد رسائل وصيغ قانونية تهدف الى طرد بلدية موديعين من الجمعية، وهذا العمل يجري على قدم وساق.

واوضح عساف انه جرى اطلاع الزملاء المستقيلين على الجهود المبذولة في هذا الاطار، لكنهم اصروا على موقفهم بتعليق العضوية او الاستقالة منها، قائلا " نحن نريد المجابهة وهم لا يريدون المجابهة".

BDS ستصدر بيان توضيحي

وحول موقف الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل BDS من مبررات الاستقالة، وان كانت بلدية رام الله قد اجرت مشاورات معها، اكد منسق الحركة محمود نواجعة لوطن صحة هذا الامر، مؤكدا ان بلدية رام الله تواصلت بالفعل مع الحركة بشأن الجمعية، منوها الى ان الحركة ستصدر خلال الساعات المقبلة بيانا توضيحيا حول الامر .

شعوان جبارين : بلدية رام الله اعدت رسالة لطرد "موديعين" وقدمنا لها مساعدة قانونية

من جانبه قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين لوطن للانباء لحقوق الانسان، " ان رئيس بلدية رام الله موسى حديد زار مؤسسة الحق منذ ايام، من اجل استشارتنا برأي قانوني حول الموضوع وقلنا لهم حسب القانون الدولي ان موديعين هي مستوطنة وبالتالي هناك اساس قانوني للسعي لرفض عضوية البلدية في الجمعية، على قاعدة ان ممثل بلدية المستوطنة في هكذا ائتلاف يمثل انتهاكا للقانون الدولي".

واوضح جبارين ان "بلدية رام الله اعدت رسالة موجهة للاتحاد الاوروبي وقمنا بمساعدتها في تدقيق الرسالة، بعد ان وجدنا ان هناك اساس قانوني قوي، وقد قمنا باعداد وجهة نظر قانونية، بان هذا الائتلاف يضم مستوطنات وهو امر مخالف للقانون الاوروبي نفسه والتوجهات الاوروبية القانونية والسياسية."

واشار جبارين الى ان بلدية رام الله ابدت تفاعلا ايجابيا، وان المبادرة جاءت من البلدية، انسجاما مع مسعاها لاخراج ممثل المستوطنة، الذي يمثل اتحاد البلديات الاسرائيلية، وهذا امر مخالف للقوانين الدولية ويعد جريمة"، مضيفاً " اعتقد ان مسعى البلدية لطرد ممثل مستوطنة موديعين من الائتلاف على قاعدة ان هذا غير قانوني مسعى جيد وضروري فالمطلوب الآن ملاحقة هذه المستوطنات في كل المؤسسات الدولية على اساس انهم يمثلون شيء غير قانوني".

ولفت جبارين " انه جرى توضيح المخالفات القانونية لعضوية مستوطنة موديعين في الائتلاف، وضرورة انهاء عضويتها" لافتا الى ان رئيس بلدية رام الله وفي حال عدم طرد مستوطنة موديعين من الائتلاف يفكر بالاستقالة"، مؤكدا ان المسعى لاخراج مستوطنة موديعين هو " مسعى وخطوة صحيحة".

استقالة الاعضاء على طاولة وزير الحكم المحلي

وعلمت وطن ان استقالة الاعضاء من مجلس بلدية رام الله، ستكون اليوم على طاولة وزير الحكم المحلي.

وقال المستشار القانوني لوزارة الحكم المحلي اسلام ابو زيد لوطن ، انه غير مطلع على مبررات استقالة الاعضاء، لكن الاستقالة بحد ذاتها في اي مجلس محلي جرى تنظيمها بموجب المادة 10 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لعام 1997.

واوضح ابو زيد ان صاحب القرار بالموافقة على الاستقالة او رفضها هو المجلس البلدي، على ان يتم اعلام الوزير وتبليغه بقرار المجلس حسب نص المادة، حيث لا يفترض مصادقة الوزير على الاستقالة.

اما بالنسبة لحيثيات الاستقالة، فقال ابو زيد "يجب الاطلاع على المبررات والاسباب ودراستها، ودراسة جميع المسائل ذات الصلة بتشيكل الجمعية وعضويتها والجهة التابعة لها ".

الناطور: نرفض ان نكون اعضاء في جمعية تكون احدى المستوطنات عضو فيها

من جانبه قال عضو مجلس بلدية رام الله، واحد الاعضاء الذين قدموا استقالتهم حسين الناطور لوطن ان الاستقالة التي جرى تقديمها لمجلس بلدية رام الله، من المفترض ان تقدم اليوم رسميا الى وزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة المختصة في متابعة شؤون البلديات.

وحول ما صدر عن مجلس البلدية من بيانات اتهمت المستقيلين برفض المجابهة، قال الناطور "ليقولوا ما يريدون، نحن لدينا ردود وسنضع النقاط على الحروف".

واضاف الناطور في معرض رده على ما جاء في بيان المجلس البلدي " يؤسفني استخدام المجلس في بيانه مصطلح اجسام اسرائيلية على المستوطنات" التي هي مغتصبات للارض الفلسطينية، والموقف منها واضح وصريح من الرئيس عباس الى اصغر طفل فلسطيني.

واضاف الناطور " ان اختراع تسميات جديدة للمستوطنات من قبل المجلس البلدي قد يوحي للتسويق للضم مسبقا، واننا موافقين ان تكون المستوطنات جسم اسرائيلي، وهذا امر خطير".

واوضح الناطور "نحن لسنا رافضين للتصدي، لكن الانضام الى الجمعية الاورومتوسطية، امر اختياري للبلديات وليس الزامي، ونحن نرى ان هناك خطورة عالية من الذي يجري"، متابعا ان "بلدية رام الله هي رئيس الاتحاد العام لبلديات فلسطين، وفي المقابل بلدية موديعين هي رئيس اتحاد البلديات الاسرائيلية، وبسبب ذلك هناك بلديات عربية علقت عضويتها في الجمعية، فهل المطلوب منا حين نستلم الرئاسة ان نكون سفراء لاعادة الدول العربية للعضوية والتعامل مع المستوطنات".

واوضح الناطور ان " القرارات في هذه الجمعية تؤخذ بالاجماع وليس بالاغلبية، وبالتالي اسرائيل من خلال بلدية موديعين وافقت على ان نستلم رئاسة الجمعية ونقوم بدورنا في ادارتها"، مضيفا " الخطورة تتعدى حدود فلسطين وتتعارض مع جهود الرئيس بعزل المستوطنات، والحاضرة في صفقة القرن واخشى ان يكون عمل البلدية واتحاد البلديات عكس التيار".

واضاف " نحن لا نتهم احد او ننقص من الحس الوطني للزملاء، لكن سياساتنا واعمالنا وقراراتنا يجب تنسجم مع الجهود التي تقوم بها كل مكونات السلطة الفلسطينية ولا تتعارض مع الثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية"، متابعا "كيف سنقنع الاتحاد الاوروبي والدول المشاركة في الجمعية بمقاطعة المستوطنات ونحن نتعاطى معها، علما ان القرار الوطني هو رفض التعامل السياسي والاقتصادي والثقافي معها" ومن ثم يأتون ويستخدمون مصطلح "اجسام اسرائيلية" عليها.

واوضح الناطور "موقفنا بالمختصر هو رفض ان نكون اعضاء في جمعية تكون فيها احدى المستوطنات عضو فيها. واذا كان هذا الامر مسموح فلسطينيا فليخبرنا احد ونحن سنعتذر لجمهورنا ونسحب استقالتنا. لكن لا اعتقد ان اي فلسطيني يمكنه القبول بهذا" .

يذكر أن مستوطنة مودعين التي اقيمت عام 1994 على أراضي غرب مدينة رام الله، مخصصة للمستوطنين الحريديين المتشددين، الذين وصل عددهم في عام 2010 إلى 48,100 مستوطن. وتبلغ مساحتها 6,740 دونم.