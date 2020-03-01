التأمين الوطنية (NIC) تفصح عن بياناتها المالية الختامية لعام 2019

وطن: أفصحت شركة التأمين الوطنية عن بياناتها المالية الختامية الأولية غير مدققة والموحدة للعام 2019، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري عن بورصة فلسطين.

حيث أشار مدير عام شركة التأمين الوطنية (nic) أحمد مشعشع إلى أن البيانات المالية للتأمين الوطنية في 31/12/2019 تشير إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 7,168,738 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 3,967,290 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 80,70%.

وأضاف مشعشع أن مجموع الموجودات فقد بلغ 117,472,765 دولار أمريكي بعد أن كان 105,235,355 دولار أمريكي في نهاية العام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 11.63%. وبلغ مجموع المطلوبات 74,209,464 دولار أمريكي بعد أن كان 65,182,184 دولار أمريكي نهاية العام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 13.84%.

وتابع " مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 43,263,301 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 1,651,337 دولار أمريكي) بعد أن كان 40,053,171 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 1,550,454 دولار أمريكي) في نهاية العام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 8.01%".

وعبر مشعشع " إن هذه النتائج تشير إلى العمل الدؤوب للشركة بطاقم عملها بحسب الخطة السنوية المنهجية التي وضعتها إدارة الشركة بداية العام ونحن نحصد نتائج هذه الخطة والتي تثبت موقع القيادي والريادي لشركة التأمين الوطنية في صناعة التأمين في السوق الفلسطيني ولا يزال هناك فرصة نجاح أخرى في العام الجديد للجد والاجتهاد والاستمرار بالعمل للمحافظة على نتائجنا لا وبل زيادتها للأعوام القادة للمحافظة على قوة شركة التأمين الوطنية وزيادة قدرتها على تعويض عملائها في حال تعرضهم لحوادث وبكافة أنواع التأمين".

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة (NIC) هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 27 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.