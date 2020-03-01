وفدان من حماس للقاهرة وموسكو لبحث عدة قضايا

وطن: كشف المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، تفاصيل زيارة وفدين من قيادة الحركة للقاهرة وموسكو.

وبين قاسم أن وفداً من قيادة الحركة غادر اليوم للقاهرة متجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة يأتي في سياق التواصل المستمر بين الجانبين، مشيرًا إلى زيارة الوفد الأمني المصيري قبل أيام لغزة، إضافة للاتصالات اليومية بين الطرفين.

وأوضح أن الزيارة ستبحث قضايا مركزية متعلقة بسبل وقف العدوان المستمر على قطاع غزة، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي.

وقال قاسم إن الزيارة ستبحث أيضا دور مصر في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، عدا عن القضايا المتعلقة بالجهود الأمنية المبذولة على طرفي الحدود لضمان الأمن.

وشدد المتحدث باسم حماس، على أن حماس تولي أهمية للعلاقة مع مصر، وتعمل دوما على إنجاح الدور المصري فيما يتعلق بخدمة مصالح شعبنا.

زيارة موسكو

من جهة أخرى، قال قاسم إن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية برفقة وفد قيادي لموسكو اليوم، جاءت للبحث في دور روسيا بدعم حقوق شعبنا الفلسطيني وشرح مخاطر صفقة ترمب.

وأضاف أن الوفد القيادي سيضع روسيا في صورة العدوان المتواصل على القدس والمقدسات وقطاع غزة.

(صفا)