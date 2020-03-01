الاحتلال يعترف بمحاولة اغتيال القيادي في الجهاد أكرم العجوري في دمشق

وطن: اعترف وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت باستهداف طائرات الاحتلال منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أكرم العجوري قبل أشهر في العاصمة السورية دمشق.

وقال بينيت في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية على القناة "12" العبرية، إن "إسرائيل هاجمت سوريا ليلة اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي في غزة بهاء أبو العطا قبل أشهر".

في حين قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "إسرائيل" لم تتبنى حتى اليوم مهاجمة منزل القيادي في الجهاد أكرم عجوري في ضواحي دمشق، في تلك الليلة، وهو الهجوم الذي أدى لاستشهاد نجله.

وأضاف بينيت "مع تسلمي مهام منصبي قمنا بتصفية بهاء أبو العطا وهاجمنا سوريا، حتى الآن عندما كانت تطلق الصواريخ من القطاع قمنا بالرد في غزة، ولكن عندما هاجمونا من غزة مؤخرًا قمنا بالرد بقتل مسلحين في دمشق".

وفي 12 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، تعرض منزل العجوري في دمشق لقصف إسرائيلي، ما أدى لاستشهاد اثنين أحدهما نجله، بالتزامن مع اغتيال القيادي أبو العطا في غزة.

وأعلنت حركة الجهاد في بيان مقتضب عن "استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق واستشهاد أحد أبنائه"، في حينه.

(صفا)