الصحة العالمية: الأخبار عن ضحايا أطفال لكورونا في مصر شائعات

وطن: فند المتحدث الإقليمي باسم منظمة الصحة العالمية أمجد خولي الشائعات التي تحدثت عن وفيات أطفال في إحدى مدارس مصر متأثرين بفيروس كورونا، مؤكدا أنه "لا يوجد دليل على تلك الإشاعات".

وقال خولي لموقع "رسويا اليوم" الإخباري: "نسمع التسجيلات الصوتية والأخبار ذاتها منذ أكثر من شهر تقريبا عن مدرسة في مصر فيها أكثر من 20 حالة وفاة، وأن هناك أطفالا يموتون بدون سبب، ولكنه لا يوجد أي دليل على حدوث مثل هذا الأمر".

وأضاف: "مدير مكتب منظمة الصحة العالمية أوضح بأن جزءا كبيرا من جهود وزارة الصحة المصرية والمنظمة العالمية يكمن في محاربة الإشاعات".

وأشار خولي إلى أن مصر أبلغت عن حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا، وبالتالي فإن "وجود حالة أو اثنتين أو أكثر في أي دولة ليس شيئا غريبا أو مستهجنا، وأن الأمر لا يعيب تلك الدولة".

وتابع: "لا يوجد سبب لدى أي دولة سواء مصر أو غيرها، في أن تخفي حالات المرض، فهو ينتشر من دولة إلى أخرى ولا توجد عقوبات دولية على أي دولة تخفي ذلك".

وشدد المسؤول المصري على أن "هذا ليس معناه تقصيرا في المنظومة الصحية للدولة في حال وجود إصابة أو أكثر بالفيروس".