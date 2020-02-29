تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وطن: من المتوقع أن تتشكل جبهة هوائية باردة، ترافقها منخفض جوي عميق نسبيًا، خلال الساعات القادمة، في الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت آخر صور الأقمار الصناعية تشكلَ جبهة هوائية باردة وماطرة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، مُرافقة لمنخفض جوي عميق نسبياً وسريع الحركة يتمركز حالياً جنوب غرب تركيا والى الغرب من قبرص.

وتتحرك هذا الجبهة الهوائية الباردة باتجاه سواحل بلاد الشام بما فيها السواحل الفلسطينية، حيث يتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة في مناطق واسعة من البلاد الليلة القادمة، وتكون أحياناً رعدية في بعض المناطق وغزيرة بعض الوقت، كما يتوقع أن تترافق برياح جنوبية غربية نشطة السرعة وهبات شديدة أحياناً .

ويتوقع أن يسود طقس بارد جداً في الجبال ساعات الفجر والصباح الباكر مع درجات حرارة تنخفض عن 5 درجات في رؤوس الجبال.

ويتوقع أن تبقى الفرصة سانحة نهار يوم الأحد خصوصاً في النصف الأول لهطول زخات محلية متفرقة من الامطار في مناطق مختلفة من البلاد بمشيئة الله مع أجواء باردة بشكل واضح في معظم المناطق.