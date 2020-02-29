استقالات في مجلس بلدي رام الله.. وأبو حديد لوطن: لا علم لي بذلك

رام الله-وطن: علمت وطن أن 5 أعضاء في مجلس بلدية رام الله قدموا، اليوم السبت، استقالتهم من مناصبهم، بعد علمهم باشتراك البلدية ورئاستها للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية (أرلم) رغم وجود مستوطنة "مودعين" الواقعة على أراضي غرب رام الله كعضو في الجمعية.

وعلمت وطن، أن الأعضاء المستقيلون هم: م. حسين الناطور، م. رولا سمعان عز، أحمد عباس، سمعان أسعد زيادة، ممدوح فروخ.

وأكد العضو الذي قدم استقالته، حسين الناطور، لـوطن، أن الأعضاء الخمسة، حاولوا منذ علمهم بالموضوع التأثير على رئيس البلدية، للانسحاب، إلّأ أنهم ووجهوا بإصرار رئيس البلدية موسى حديد على البقاء بالجمعية.

وأكد الناطور، أن بلدية رام الله مشتركة بالجمعية منذ أكثر من سنتين، حيث لم يكن معلوماً للأعضاء أن المستوطنة جزء من الجمعية، ولكنهم علموا بعد مؤتمر للجمعية تم خلاله ترشيخ وانتخاب بلدية رام الله لرئاسة الجمعية.

وأضاف الناطور، أن الموضوع يفوق التطبيع، لأن العلاقة هنا مع مستوطنة مقامة على الأراضي المحتلة 1967.

مؤكداً أن مدينة "بيت جالا" أيضاً مشاركة في الجمعية.

وورد في كتاب الاستقالة التي تقدم بها الأعضاء: "نرفض أن نكون أعضاء في مجلس لبدلية رام الله وهي عضو بل في موقع رئاسة الجمعية التي تضم مستوطنة موديعين المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة".

وأضاف الكتاب: "نظراً لخطورة هذا الموقع، وبعد أن باءت جميع محاولاتنا لتعليق عضوية البلدية في هذه الجمعية بالفشل، فلم يبق أمامنا غير إعفاء أنفسنا من الاستمرار في عضوية المجلس البلدي، وأن نعتبر أنفسنا مستقيلين منه منذ الآن".

هذا وقال رئيس بلدية رام الله موسى حديد في اتصال مع وطن إنه لا علم له بموضوع الاستقالات، نظراً إلى أنه يعاني من وعكة صحية، وموجود في المستشفى منذ يوم أمس.

يذكر أن مستوطنة مودعين مخصصة للمستوطنين الحريديين المتشددين، الذين وصل عددهم في عام 2010 إلى 48,100 مستوطن. وتبلغ مساحتها 6,740 دونما. وأقيمت عام 1994 على أراضي غرب مدينة رام الله، على الطريق بين القدس المحتلة وتل أبيب. وصرّح مسؤولون في حكومة الاحتلال بأن المستوطنة ستظل بيد "إسرائيل" في أي حل مستقبلي مع الفلسطينيين!