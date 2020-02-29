السر العظيم لأسرى الجبهة الشعبية في مواجهة الشاباك: "الاعتراف خيانة"

وطن-كتب: علي اليافاوي

إضافة لاستخدام التعذيب الجسدي، الذي استخدمته مخابرات الاحتلال ضد أسرى من الجبهة الشعبية، لم يستخدمها"الشباك" منذ سنوات طويلة، شاهدنا نتائجها بصور ظهرت للأسير وليد حناتشة، وتم على إثرها نقله إلى المستشفى في حالة الخطر الشديد.. وإضافة لقرارت هدم بيوت منفذي عملية "عين بوبين"، التي أسفرت عن مقتل مجندّة في جيش الاحتلال.. فإن الاحتلال سلك طرقاً ثالثة، لضرب الروح المعنوية، من خلال نشر ما زعم أنها اعترافات للأسرى، من خلال فيديو "ممول"، نشرته صفحة تابعة للشاباك، استهدفت من خلاله أن تغطي عجزها في موجهة حالات الصمود التي سطّرها الرفاق الأسرى أثناء التحقيق.

وهنا يحاول مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية المبعد إلى غزة، علام كعبي، الذي أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال وحكم بالسجن تسعة مؤبدات قبل أن يفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" سنة 2011، تفسير تمويل وتوقيت نشر الفيديو، واصفاً إياه بـ"الحرب النفسية" ضد الشعب الفلسطيني عامة، والأسرى بشكل خاص، عبر محاولة ضرب شعار "الاعتراف خيانة"، الذي ركز عليه الفيديو، بعدما تخلّد في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية إثر استشهاد الرفيق إبراهيم الراعي في نيسان/أبريل 1988، بعد جولات تعذيب طويلة دون أن يدلي بأي اعتراف.

وأضاف الكعبي، إن حالات الصمود الأسرى ومنهم رفاق الجبهة، تُدرّس في سجون الاحتلال وداخل أقسام وزنازين الأسرى، انسجاماً مع شعار "الاعترافُ خيانةٌ"، الذي رفعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ أكثر من 5 عقود، وأدرجته ضمن أدبياتها ونشراتها الداخلية داخل المعتقلات، ورددته قياداتها مرارا، كما أعلاهُ رفاقها وأعضاؤها داخل السجون وخارجها. ولم تكتف الجبهة برفعه كـ"شعار"؛ إنّما سعت لترجمته، وعاقبت من أخل به واعترف من أعضائها و قياداتها. ومع الوقت جعلت منه منظومة وجزءا أساسيا من ثقافتها وفلسفتها، وأحد أبرز الدروس في مدرستها الخاصة.

وترسّخ شعار "الاعتراف خيانة" في صفوف الحركة الوطنية، منذ استشهاد الراعي (أبو المنتصر)، دون أن ينطق لسانه باعتراف حول التهم الموجهة له، مجسدّاً بذلك مقولة المناضل الأمميّ التشيكي يوليوس فوتشيك في مذكّراته المهربة من الزنازين في كتاب "تحت أعواد المشانق"، والتي يقول فيها: "إذا كان ولا بدَّ من التضحية لأجل الوطن، فلنضحي بالحياة وليس الشرف" التي دخلت أدبيات الجبهة الشعبية وحلقات التوعية والتثقيف والمواجهة داخل المعتقلات.

سار على طريقه، علي الجمّال، الذي قضى فترة 7 أعوام متواصلة في الاعتقال الإداري، دون أن ينطق بالتهمة الموجهة إيماناً بشعار "الاعتراف خيانة"، اعتُقل الجمال على أثر مقتل ضابط للاحتلال في سوق مدينة جنين عام 1974، وتعرّض لتحقيق قاسي في مركز التحقيق لمدة 100 يوم، دون أن يعترف بالتهمة الموجهة له، وبعد أن هزم الشاباك، حُوّل إلى الاعتقال الإداري. مسجلاً أطول فترة اعتقال إداري في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة. توفي في مدينة جنين أبريل 2018، ومعه سرّه العظيم.

هنا جاء الدور الإعلامي الموجه للشاباك، مستهدفاً الشعار دون غيره، والادعاء أنه صار من الماضي، على الرغم أنّ الشاباك نفسه، اضطر لاسخدام أساليب تعذيب من الماضي، كسر صمت الأسرى أثناء التحقيق، جعلت الأسير سامر العربيد يقضي أسبوعين في المستشفى، في وضع صحي خطر، مع شكوك بنوبة قلبية، وكسور في الأضلاع، وكدمات في الأطراف، والرقبة والصدر. ودخل فاقدا الوعي، ومع صحوته من الغيبوبة انتظره محققو الشاباك في غرفته في المستشفى.

ذات الأمر تكرر مع رفيقه وليد حناتشة، والذي سُرّبت له صوراً من داخل المعتقل، ظهر عليه آثار تعذيب وكدمات ظاهرة في مختلف أنحاء جسده، خصوصا نصفه السفلي، بما في ذلك الرجلين والقدمين، الأعراض التي فسرّه أطباء بأنها تظهر على من تعرّض للضرب بقضيب حديدي من دون رحمة.

فهل استخدام الشاباك لهذه الأساليب الوحشية في التعذيب، يعني أن الأسرى الرفاق اعترفوا؟!

لم يكابر الشاباك من قبل، بأنه نال على اعترافات، ولم يقم من قبل بنشر الاعترافات على الملأ، بفيديو ساذج، وأسئلة سطحية، مستعرضاً وجوه الأسرى بصور كرتونية، لولا محاولته الخروج من مأزق تاريخي واجهه على الدوام في أقبية التحقيق مع أسرى الشعبية، الذين انتهجوا فلسلفة "الاعتراف خيانة"، وإلّا: لماذا استخدم كل هذا العنف في جولة الاعتقالات الأخيرة، ضد الأسرى والأسيرات، ضد ميس أبو غوش وسماح جرادات وسامر العربيد ووليد حناتشة وطارق مطر واعتراف الريماوي والباقين... وضد عبد الرازق فرّاج وقد بلغ من العمر عتيّا!

الشاباك علِم من تجاربه الطويلة مع خريجي مدرسة الحكيم وأبو علي ووديع حداد وليلي خالد، أنه في مواجهة "فكرة"، قبل أن يكون بمواجهة أشخاص؛ فكرة عدم الاعتراف وألّا تتحرك عضلة اللسان بوشاية أو قول يدين الحزب والرفاق، بعدما قدّمت الجبهة في هذا السياق مجموعة من رفاقها الأسرى شهداء في أقبية التحقيق، تسلّحوا بمبادئ راسخة وقناعة بحتمية الانتصار، وإلمام كامل بكل أساليب التحقيق، منهم الشهيد الأسير مصطفى العكاوي، الذي مكّنته فكرته من أن يسطّر ملحمة الانتصار وأن ينال الشهادة في زنازين سجن الخليل، بتاريخ 4 فبراير 1992، محتفظاً بفكرته العظيمة.. وتجسيداً لمقولة يوليوس فوتشيك، "خائن من وجد الفكرة وتخلّى عنها".

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