"الأطباء" ينتظرون رد الحكومة وخيار الاستنكاف قائم.. وتخوف من استقالات جماعية

رام الله- وطن: أكد مجلس نقابة الأطباء أنه ينتظر أن يكون هناك قرار وطني من مجلس الوزراء لإنصاف الأطباء كما أوعز الرئيس، والتي تصب في مصلحة المواطن والطبيب.

وأوضح مجلس النقابة أن الأطباء لا يطالبون بأي أثر مالي في هذا الوقت، فقط تثبيت الحقوق ولا شيء آخر، مؤكداً أن رفض أبسط الحقوق وإثارة البلبلة والتجييش ضد الأطباء وسياسة التضليل لن تفضي لحلول مرضية وهي مضيعة للوقت.

وأوضحت النقابة في بيان وصل وطن نسخة منه، أن رسالتها واضحة ووصلت وتنتظر القرارات من مجلس الوزراء.

كما أكد مجلس النقابة أن الفعاليات مستمرة، معبّرين عن خشيتهم من أن تخرج الأمور عن السيطرة تحت الضغوطات المتواصلة من الهيئة العامة، والتي تطالب بالاستقالات الجماعية والاستنكاف، متأمليين أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، وذلك باتخاذ الحكومة قرارا واضحا وصريحا بالاعتراف وتثبيت الحقوق.

وعليه، قرر مجلس النقابة بتاريخ 29/2/2020 الفعاليات التالية ليومي الأحد 1/03/2020 والاثنين 2/03/2020:

- الرعاية الصحية ومبنى الوزاره في نابلس ورام الله - العمل حتى الثانيه عشرة وبعدها مغادرة أماكن العمل.

- المستشفيات: متابعة الأقسام والمرضى مع وقف العمليات المبرمجه والعيادات الخارجيه ومغادرة أماكن العمل بعد الثانيه عشرة مع بقاء المناوبين.

-يستثنى من الأجراءات اقسام ومراكز الطوارئ والحالات الطارئة والحرجة ومرضى الدم والأورام والكلى والولادة والتحويلات والطب الوقائي وكل ما يخص فايروس كورونا والحالات المشتبه إصابتها به.

- ويبقى جميع الأطباء في حالة استعداد تام وعلى مدار الساعة.

- ويدرس مجلس النقابة طروحات المجلس والهيئة العامة الإجراءات التصعيدية (الاستنكاف) في حال لم يتخذ مجلس الوزراء القرارات الوطنية لإنهاء الأزمة.