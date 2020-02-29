بدء مراسم توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان بالدوحة

وطن: بدأت في العاصمة القطرية الدوحة مراسم توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه كلّف وزير الخارجية مايك بومبيو لتمثيله في التوقيع.

ويأتي هذا الاتفاق عقب تهدئة لمدة سبعة أيام أعلنتها واشنطن وطالبان، وانتهت أمس الجمعة.

وأفاد بيان صدر عن واشنطن وكابل، بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي ستستكمل انسحابها من أفغانستان خلال 14 شهراً من توقع اتفاق السلام.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان، إلى 8600 خلال 135 يوماً من الاتفاق مع طالبان.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا التزمت حركة طالبان والحكومة الأفغانية بالاتفاق فسيكون ذلك طريقاً لإنهاء الحرب وإعادة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب -في بيان للبيت الأبيض- أن الاتفاق مع طالبان ثمرة جهود شاقة بذلها من قاتلوا بشدة في أفغانستان لصالح الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الاتفاق خطوة مهمة لإحلال سلام دائم في أفغانستان الجديدة الخالية من القاعدة وتنظيم الدولة وأي جماعة إرهابية تسعى لإلحاق الأذى بواشنطن، وفق تعبيره.-