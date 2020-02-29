"الصحة": انتهاء الحجر الصحي لمن خالطوا الوفد السياحي الكوري

رام الله- وطن: قال د.طريف عاشور الناطق باسم وزراة الصحة، إن فترة الحضانة التي اٌعطيت للمخالطين للوفد السياحي الكوري الجنوبي انتهت.

وقال في بيان نشره على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، "إن وزارة الصحة قامت بأخذ العينات خلال ساعات قليلة فور تبلغها بالامر من عدد من المحافظات وفحصتها وكانت جميعها سلبية، ومن ثم أعطي المخالطين فترة الحضانة اسبوعين مع متابعة حثيثة من طواقم الطب الوقائي .

وتابع عاشور،" انتهت اليوم الفترة ولم يظهر على اي من المخالطين اي من العوارض المرافقة لأعراض الفيروس وبذلك تنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي عليهم ويعودوا الى ممارسة اعمالهم كالمتعاد ويقفل الملف الذي اقلق الشارع الفلسطيني لايام عدة مضت".