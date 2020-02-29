الاتحاد الاوروبي يجدد دعوته لـ"اسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني

بروكسل- وطن: جدد الاتحاد الاوربي دعوته لـ"اسرائيل"، بوقف بناء المستوطنات وتعليق نشر المناقصات والامتناع عن أي تدابير تهدف إلى النهوض بخطط البناء هذه، مشددا على ان هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعلنت عن خطط بناء لوحدات استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة شرقي القدس.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان وصل وطن، إن هذا البناء الاستيطاني سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية، كما وسيؤدي البناء في المنطقة E1 إلى قطع الاتصال بين شمال وجنوب الضفة.

ودعا الطرفين إلى الانخراط في الحوار والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض قابلية الحياة لحل الدولتين.