مذكرة تعاون فلسطينية فرنسية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

وطن: وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك مذكرة تعاون مع رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد تشارلز دوشن، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وخلق بيئة عمل طاردة للفساد.

وجرى توقيع المذكرة في مقر الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد في باريس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، وممثلين عن الجانبين.

وأوضح المستشار براك ان توقيع هذه المذكرة يندرج ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في سبيل تعزيز تعاونها مع كافة المؤسسات والهيئات والوكالات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وأشار إلى ان توقيع هذه المذكرة سوف يساهم بتبادل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد وصولا لدولة فلسطينية خالية من الفساد، بالإضافة الى تبادل المعلومات وأساليب وآليات العمل وتدريب الكوادر.

من جانبه، أكد دوشن أن الفساد ظاهرة دولية وعابرة للقارات، وعلى جميع الدول تكثيف جهودها المشتركة للتصدي لها، معربا عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، واشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والانجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها.

بدوره، اشار السفير الهرفي الى ان توقيع هذه المذكرة يؤكد على الجهود الحثيثة والمساعي الجدية لدولة فلسطين في مجال مكافحة الفساد، وايجاد بيئة مجتمعية رافضة له، موضحا بأن تبادل الخبرات بين الجانبين سوف ينعكس ايجابيا على التجربة الفلسطينية في هذه المجال ويمكنها من تحقيق أهدافها.

وعلى صعيد متصل، عقد المستشار براك والوفد المرافق له إجتماعا مع شبكة نزاهة الاعمال التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور رئيس المنظمة الدولة اندريا سشال، ومدير قسم مكافحة الفساد في المنظمة باتريك موليت.

واستعرض المستشار براك خلال الاجتماع آلية عمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وقانونها المعدل وانجازاتها وتطلعاتها وخططها المستقبلية، مشيرا الى جهود دولة فلسطين الحثيثة للانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية + ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في هذه المجال، موضحا بأن قرار فلسطين بالمشاركة بالاجتماع السنوي المقبل للمنظمة والمتعلق باعمال منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يندرج ضمن هذا الاطار.

وناقش المجتمعون اهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، واتفقوا على مواصلة التعاون في اطار ميثاق الامم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد المختلفة، وعلى رأسها الرشوة التي تعمل على تقويض جهود التنمية في البلدان المختلفة.

ويذكر بأن الوفد الفلسطيني ضم الى جانب المستشار براك والسفير الهرفي كل من مدير عام الادارة العامة للمعلومات والمتابعة في هيئة مكافحة الفساد عصام عبد الحليم، وموظفة التعاون الدولي في الهيئة وفاء قواسمة، ومسؤولة القسم الاقتصادي في السفارة الفلسطينية لدى فرنسا جمانة اليحيى.