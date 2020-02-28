الحكومة ترحب باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إجراءاتها الاحتجاجية

وطن: رحبت الحكومة باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إجراءاتها الاحتجاجية والانخراط في حوار وطني مسؤول، في ضوء ما يتعرض له الوطن من تهديدات جدية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الحكومة في بيان مساء اليوم الجمعة، استعدادها للشروع في الحوار فورا للنظر في مطالب النقابات والاستجابة إلى الممكن منها.

جاء ذلك ردا على بيان صادر مساء اليوم عن إحدى عشرة نقابة صحية أكدت فيه استجابتها للدعوة التي وجهها مجلس الوزراء مساء أمس بتعليق إجراءاتها الاحتجاجية، وبدء حوار "يغلب المصلحة الوطنية على أي شيء آخر".