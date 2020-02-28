وفاة الفتى يوسف قزمار بحادث سير في سلفيت



وطن: توفي الفتى يوسف مصطفى قزمار (16 عاما) من قلقيلية، مساء اليوم اثر حادث سير وقع على طريق جسر الزاوية بمحافظة سلفيت.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه بعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول جثمان الفتى يوسف قزمار من عزبة سلمان إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، تحركت شرطة المرور إلى المستشفى، حيث تبين ان سبب الوفاة نتيجة تعرضه لحادث سير بين 3 مركبات، مركبتين إسرائيليتين ومركبة فلسطينية على جسر الزاوية بمحافظة سلفيت.

كما أصيب جراء الحادث مواطنين آخرين وصفت إصابتهما بالخطيرة وجرى نقلهما من مكان الحادث الى الداخل الفلسطيني المحتل.

وأضاف ارزيقات، إلى أن شرطة المرور فتحت تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.